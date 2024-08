Un’altalena per due: Gudmundsson e Nico legati da un effetto domino

Ore di attesa

Non resta che aspettare insomma, anche se la Fiorentina non ha intenzione di tirarla ancora per le lunghe. Anzi. O l’affare si sblocca velocemente o Pradè potrebbe seriamente prendere in considerazione di mollare la presa e, dopo quasi otto mesi di corteggiamento, guardare altrove. E chissà. Magari è proprio per questi segnali arrivati da Firenze, oltre che per la pressione dello stesso Gudmundsson, che il Genoa ha deciso di accelerare. Senza dimenticare il pressing sotterraneo dell’Inter, che nei giorni scorsi aveva lasciato intendere ai rossoblù di esser pronta, magari negli ultimissimi giorni di mercato e mettendo sul piatto Arnautovic, a tornare in partita. C’è anche questo pericolo quindi, dietro al forcing dei viola. O si o no, insomma. O dentro o fuori, con Nico Gonzalez spettatore interessato visto che la Fiorentina, con lui, fa lo stesso identico ragionamento del Genoa con Gudmundsson: finché non entra il suo erede, l’argentino non si muove.