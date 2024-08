Gudmundsson, intreccio a quattro squadre, e c’è anche Nico: la situazione

I dirigenti del Grifone sono stati molto chiari, finché non arriverà il sostituto, l'attaccante islandese, reduce da una grandissima stagione, non si muoverà. Ecco cosa intende dire con le sue parole il CEO rossoblù, che è ben consapevole delle intenzioni del calciatore (decisiva la scelta di non rinnovare il suo contratto) e la voglia di approdare a Firenze, dopo le lusinghe partite a gennaio, che già lo avevano incuriosito. Infatti, sono due i nomi in casa Genoa per andare a sostituirlo, e come annunciato da Di Marzio nella giornata di ieri, potrebbero addirittura arrivare entrambi: Fabio Silva degli Wolves e Matkovic, giovane prospetto del 2006 di proprietà dell'Osijek. Le offerte arrivate fino a questo momento (reale solo quella della Fiorentina) non hanno soddisfatto la dirigenza genoana, predisposta anche a trattenerlo in caso di mancanza di accordi. Soprattutto dopo la partenza inaspettata di Retegui, destinazione Bergamo. Gilardino ha iniziato a sollevare qualche timore, viste le promesse fatte dalla società prima del rinnovo di contratto.