Un’abbuffata dopo un lungo digiuno: Italiano esce dalla crisi

Cosa se non una grande abbuffata è stata la partita di ieri da parte della Fiorentina di Italiano. Un'abbuffata di gol arrivata dopo settimane complicate e che scaraventano Italiano e i suoi fuori dalla crisi, in attesa della controprova contro il Bologna. La Fiorentina, sottolinea il Corriere Fiorentino, è riuscito ancora una volta a uscire dalle difficoltà. Soprattutto quando si trova spalle al muro con una sola via di salvezza. Il burrone era lì, ad un passo, ma questa squadra ha dimostrato per l'ennesima volta la sua forza di reazione. Anche con limiti chiari e dovuti da un mercato deludente. Italiano intanto, stretto tra l’obbligo di vincere, le condizioni dei suoi gioielli e l’impegno (delicatissimo) di mercoledì a Bologna (senza Quarta squalificato), se l’è giocata con un mix di forzature e gestione.