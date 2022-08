Una vittoria sofferta: il preludio di una stagione dura e controversa

La vittoria della Fiorentina contro la Cremonese è il manifesto di quella che sarà questa stagione: dura, difficile e piena di imprevedibilità. C'è voluto un regalo di Radu per portare via tre punti in una partita che i viola si stavano rovinando da soli. I grigiorossi erano rimasti in dieci uomini dalla fine del primo tempo, ma nel secondo la squadra di Italiano sembrava non essere scesa in campo. C'è da dire che la difesa ha sicuramente bisogno di essere messa a posto, con un Quarta ancora troppo indeciso, come se non sentisse la fiducia di qualcuno. Il difensore argentino ha sicuramente doti importanti, ma gli manca quel passo per diventare una sicurezza.