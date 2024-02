Una vittoria firmata da Bonaventura: chissà, forse l’inizio di una nuova storia

Nel primo tempo di Fiorentina-Lazio, la squadra di Vincenzo Italiano ha fatto da padrona del campo e del gioco. Nella ripresa le cose non sono cambiate, anzi. C'è stata solo una differenza, che la Viola, alla prima occasione, ha fatto gol. Come sottolinea il Corriere Fiorentino, ieri la voglia di vincere di questa Fiorentina ha superato tutto e tutti. Anche un momento complicato per gli attaccanti, con Nico Gonzalez che sbaglia il suo secondo rigore consecutivo. La cosa però, che lascia ben sperare, è stato il gol di Bonaventura. Una vittoria targata Jack, che si mette così alle spalle questi due mesi da incubo e chissà, potrebbe essere l'inizio di una nuova storia.