Un Viola Park in stile Moena: finalmente le porte aperte

Il sipario sulla stagione 2024- 2025, in casa Fiorentina, si aprirà al Viola Park martedì prossimo alle 12:00. In quel momento, il nuovo tecnico Raffaele Palladino verrà presentato alla stampa, dopo il breve blitz il giorno della firma. La conferenza, a cui parteciperà il ds Daniele Pradé, sarà l’occasione per fare un punto sul mercato, con le trattative più importanti e per conoscere la valutazione del mister su alcuni profili chiacchierati in ottica cessione.