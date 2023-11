Una sosta per recuperare: Beltran e Kayode puntano il Milan

Una sfida che aprirà un altro mini ciclo davvero intenso, quello della continuità. Come scrive La Repubblica, se la Fiorentina vorrà rimanere in alto, e magari lottare davvero per un posto scintillante in Europa, allora non dovrà rallentare la sua corsa. Milan, Salernitana, Roma, Verona, Monza e Torino in campionato, oltre alle ultime due del girone di Conference contro Genk e Ferencvaros e all’ottavo di finale, secco, contro il Parma in Coppa Italia. Sul fronte infortuni, occhi puntati su chi cercherà di sfruttare questa sosta per rendersi disponibile il prima possibile. Su tutti Beltran e Kayode: il primo alle prese con una forte botta al costato che l’ha tenuto fuori anche dalle convocazioni con l’Argentina, il secondo invece out per una distorsione alla caviglia che ha chiamato Italiano all’emergenza nell’emergenza con l’adattamento di Parisi (ottimo) sulla destra.