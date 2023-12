Una serata quasi perfetta per la Fiorentina: adesso in Ungheria per il primato

"Come l’anno scorso, ma forse anche meglio", si apre così il pezzo del Corriere dello sport sull'analisi della partita di ieri sera contro il Genk. E' arrivata la qualificazione aritmetica e adesso la Fiorentina potrà andare in Ungheria per ottenere il primo posto del girone con due risultati su tre. Il primo obiettivo stagionale è stato raggiunto grazie soprattutto ad un secondo tempo quasi tutto nella metà campo dei belgi. Una squadra quella di Italiano ultra-offensiva e in continua pressione in avanti. Nel primo tempo invece la Fiorentina ha commesso molti errori e in uno di questi è arrivato il gol del Genk. Pochi minuti dopo è arrivato il pareggio di Quarta che ha permesso alla squadra di Italiano di andare all'intervallo in parità. Due i principali problemi del primo tempo: Parisi a destra e Gonzalez a sinistra. Il primo in totale confusione in un ruolo non suo, mentre l'argentino a sinistra non gira. Con un secondo tempo di grande intensità la Fiorentina è comunque riuscita a portarla a casa con un rigore di Nico Gonzalez