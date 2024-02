Una scommessa argentina: Beltran e Nico Gonzalez per rialzare la testa

Nico Gonzalez pronto a tornare al top

Nico Gonzalez invece è lo spartiacque delle ambizioni viola: quando il 10 si accende la squadra veleggia alla grande, quando il 10 è a mezzo servizio la manovra naufraga e i risultati stentano ad arrivare. Non è un caso che i due maggiori momenti di difficoltà della Fiorentina in questi tre anni di Italiano siano coincisi con l’assenza di Gonzalez. Lo scorso anno, nei mesi precedenti il Mondiale in Qatar quando Nico era out e a gennaio di quest’anno quando, oltre al mercato che non ha portato grandi acquisti, in campo mancava l’imprevedibilità dell’argentino stiratosi a Budapest in Conference. Certo, il trascorso di Gonzalez pre Fiorentina poteva aiutare nel comprendere i pregi e i difetti di un giocatore sì di talento ma estremamente fragile. Anche allo Stoccarda Nico saltò in due anni per infortunio ventidue partite e a conti fatti l’unica stagione con sole tre partite saltate per Covid è stata quella 2021-2022, la prima in viola. Il peggio però sembra alle spalle e dopo il recupero clinico, Gonzalez pare guarito anche da un punto di vista di condizione fisica nella partita, come ritmo e intensità. Alla Lazio è stato l’unico giocatore viola a segnare negli ultimi due anni e mezzo e lunedì l’occasione è giusta per riprendere il filo con il gol interrotto contro il Frosinone e per avvicinarsi alla doppia cifra solo in campionato - attualmente le reti in serie A sono sette - dopo i dieci gol complessivi già realizzati in tutte le competizioni.