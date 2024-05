Una rivoluzione totale a centrocampo. Fra rinnovi mancati e riscatti improbabili

In estate la Fiorentina saluterà quasi tutto il suo centrocampo. Alcuni per un rinnovo che non c'è, altri non verranno riscattati, il punto

16 maggio 2024

La Gazzetta Dello Sportsi proietta al mercato estivo della Fiorentina. Tanti elementi della rosa saranno pronti a salutare in estate, soprattutto il centrocampo sarà rivoluzionato. Arthur e Lopez difficilmente verranno riscattati. Troppi 20 milioni e 5 di ingaggio per il brasiliano. Bonaventura invece non ha raggiunto il 70% di presenze, e non è scattato il rinnovo automatico. Le parti potrebbero mettersi al tavolo, per un accordo, operazione non scontata.