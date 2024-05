Nazione: “Italiano non rimarrà, anche se esiste una clausola nel contratto”

Italiano non rimarrà a Firenze, è più che un rumors. Nel suo contratto sarebbe presente una clausola, che non stravolgerà lo scenario

La Nazione parla di un dettaglio presente nel contratto di Vincenzo Italiano. Il tecnico è ormai prossimo all'addio, le possibilità di permanenza sono prossime allo zero. Ma, come già riportato dal Mattino, nella giornata di ieri. Nel suo contratto è presente una clausola di rinnovo automatico in caso di qualificazione all'Europa League. Possibile ovviamente, in caso di vittoria della Conference. Quella del 29 maggio sarà la sua ultima panchina, anche se una passerella al Franchi in caso di successo, sarebbe il finale perfetto per lui e il popolo viola