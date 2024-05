Il Napoli è, con il Bologna , una delle formazioni più accreditate per il futuro del tecnico di Ribera in caso di addio alla Fiorentina alla fine della stagione 2023/24, dopo tre anni all'ombra della Torre di Maratona.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Fiorentina senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Violanews per scoprire tutte le news di giornata sui viola in campionato e in Europa.