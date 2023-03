Una prodezza per salvare il rapporto: Biraghi riparte in attesa del rinnovo

Biraghi è il leader dello spogliatoio e il suo contratto scade nel 2024. La volontà per rinnovare il tutto c'è

Il Corriere dello Sport si sofferma su Cristiano Biraghi. Il capitano della Fiorentina è sulla bocca di tutti dopo lo splendido gol contro il Verona da centrocampo. Una vera e propria prodezza e chissà, forse sarà utile per salvaguardare e migliorare un rapporto con la tifoseria che non è mai sbocciato. Biraghi è il leader dello spogliatoio e il suo contratto scade nel 2024. La volontà per rinnovare il tutto c'è e la Fiorentina ci sta lavorando. Il giocatore finirebbe la carriera a Firenze senza problemi o particolari richieste.