Una formazione quasi fatta e con il Rapid Vienna, la Fiorentina cerca certezze

Qualche certezza di formazione c’è, in base anche agli uomini schierati contro il Lecce. Semmai restano da valutare quei giocatori ritenuti fondamentali che sono rimasti a lungo in campo domenica sera: il pensiero corre veloce ad Arthur e Bonaventura. Ma oggettivamente è impensabile che Italiano possa fare a meno di loro in una partita così importante. Per pensare all’Inter ci sarà tempo più avanti. In porta tornerà Terracciano, su questo ci sono pochi dubbi. In difesa Dodo è in vantaggio su Kayode, mentre al centro sarà proposta la coppia centrale che al momento è quella titolare, con Milenkovic al fianco di Ranieri. A sinistra tornerà capitan Biraghi. In mezzo, detto di Arthur e Bonaventura, rientrerà Mandragora dal primo minuto. Come spesso accade, il rebus più complicato da risolvere è quello legato all’attacco, dove il solo Nico Gonzalez ha la maglia da titolare cucita sulla pelle. A sinistra potrebbe rivedersi di nuovo Brekalo, come all’andata. Le alternative sono Kouame e Sottil. Dubbi anche sul centravanti, con Nzola leggermente avanti su Beltran. Formazione quasi fatta, dunque, per la sfida che la Fiorentina considera un esame chiave per dare subito la prima spinta positiva alla sua stagione. Lo riporta La Nazione.