Una Fiorentina più “bassa” e “profonda”: così Italiano vuole salvare Nzola

La Nazione si sofferma su Nzola e su un piccolo dettaglio che potrebbe rivelarsi decisivo per la sua rinascita. L’azione che è culminata con il rigore trasformato (con brivido) proprio dall’angolano è il manifesto di quello che potrebbe essere un aggiustamento in corsa da parte di Italiano. In campo aperto, andando in verticale con l’intuito di Bonaventura, Nzola si è guadagnato quel piccolo vantaggio su difensore che non ha potuto fare altro che abbatterlo in area. Giocata (o idea di gioco) che di fatto si è cercato di ricalcare anche contro il Bologna, senza successo è vero. Per motivi diversi. Eppure l’idea di abbassare il baricentro della Fiorentina e dare metri di spazio in più proprio a Nzola è stato evidente, confortata dalle cifre e quanto visto in campo. I numero parlano per la prima volta di una squadra ’messa sotto’ nel possesso palla dagli avversari, con Arthur faceva ripartire l’azione dalla linea difensiva viola; proprio per non portare più uomini vicini a Nzola. Situazione più congeniale a Beltran, abile a destreggiarsi nel traffico. Restiamo però a Nzola. Tutti gli accorgimenti tattici possono essere utili e aiutare il giocatore. Tuttavia bisogna che prima di tutti Nzola, come detto, sia aiutato dalla sua voglia di reagire e dimostrare che può incidere pesantemente in viola; squadra che ha ’disperatamente’ bisogno dei suoi gol per dare sostanza alle ambizioni di alta classifica, con vista sull’Europa.