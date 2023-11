Una Fiorentina meno bella, ma concreta: a Milano per confermarsi

Forse non per il gioco, almeno quella vista contro il Bologna più concreta che bella, ma senza tema di smentita è la miglior Fiorentina di Italiano per i risultati alla giornata numero 12. Come scrive il Corriere dello Sport, venti punti non li aveva fatti nella prima stagione in viola del tecnico siciliano, quando poi era arrivata settima tornando in Europa a distanza di sei anni, e men che mai lo scorso anno, alla fine chiuso in ottava posizione con accesso-bis in Conference League grazie al ripescaggio ai danni della Juventus: seconda solo, dal 2015 ad oggi, alla Fiorentina di Paulo Sousa che alla 12esima era in testa con 27 punti. Numeri che raccontano il passaggio non sempre semplice e lineare della Fiorentina verso la definizione di squadra completa al cambiare di interpreti e situazioni.