Una Fiorentina in Nazionale: tutti al Viola Park a fare le valigie

Il Corriere Fiorentino fa il punto sui nazionali in casa Fiorentina. Bonaventura va con Spalletti, Biraghi no. Anche in questa sosta Italiano dovrà fare a meno di più di un calciatore, con il solo Beltran che potrà sfruttare la mancata chiamata dell’Argentina per restare al Viola Park e recuperare dal problema fisico che l’ha tenuto fuori nelle ultime due sfide. Di certo voleranno in Sudamerica, per rispondere alla chiamata di Scaloni, sia Nico Gonzalez che Quarta, mentre la Colombia ha deciso di richiamare Mina, sul fil di lana, dopo l’infortunio occorso ad Arias. In partenza per rispondere alle varie chiamate anche Milenkovic con la Serbia, Kouamè con la Costa d’Avorio e i giovani Martinelli e Comuzzo convocati rispettivamente in Under 18 e 19, mentre con Kayode che non si aggregherà all’Under 21 per via del recente infortunio (il terzino è comunque sulla via del recupero) e Brekalo attende di capire se il ct della Croazia lo chiamerà in nazionale.