Una Fiorentina in cerchio: così si riparte dopo l’addio di Joe Barone

Il cerchio disegnato ieri in mezzo al campo diventa un simbolo di vicinanza e un modo per unire le diverse realtà che compongono la Fiorentina. Per la mano ci sono tutti i calciatori (tranne i sei nazionali Gonzalez, Beltran, Barak, Milenkovic, Kayode, Bonaventura), il direttore sportivo Pradè e il d.t. Burdisso, il presidente Commisso con la moglie Catherine, l’amministratore delegato viola Mark Stephan, il responsabile della comunicazione Ferrari, il team manager Ottaviani ma anche alcuni parenti e amici come Salvo Arena, l’avvocato che aveva curato il closing al momento dell’acquisto della società dai Della Valle. Infine la Fiorentina - attraverso una nota - ha voluto ringraziare tutte le persone (sono state circa 10mila) che mercoledì hanno voluto salutare Joe Barone alla camera ardente allestita al Viola Park. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.