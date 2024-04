Una Fiorentina con i cerotti: dura la vita di chi corre su tutti fronti

Dura la vita di chi corre per tutti fronti. Lo sa bene la Fiorentina di Italiano che in condizioni fisiche precarie deve stringere i denti e cercare di trovare tre punti importanti

Dura è la vita di chi da un anno e mezzo corre su tutti i fronti. Campionato, Coppa Italia, Conference. Tre competizioni che la Fiorentina ha scelto di giocarsi senza calcoli e con un atteggiamento che l’anno scorso, per esempio, la ha permesso di raggiungere due finali e di riuscire a chiudere il campionato (grazie ad una pazza rincorsa nel girone di ritorno e alla penalizzazione della Juventus) con una classifica buona per qualificarsi ancora una volta per l’Europa. Un percorso fatto di alti e bassi e che nonostante tutto, anche in questa stagione, vede i viola presentarsi a poco più di un mese dalla fine della stagione con tutti gli obiettivi ancora vivi. Il problema, e così torniamo al punto di partenza, è che prima o poi questo sforzo (107 partite giocate in un anno e mezzo) presenta il conto ed è esattamente quello che è successo nell’ultima settimana, e in particolare negli ultimi giorni. Lo riporta il Corriere Fiorentino.