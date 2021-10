Un tris per ripartire con serenità. Fiorentina dominante, la classifica sorride

Dopo due sconfitte consecutive i viola stendono il Cagliari e tornano nelle parti alte della classifica in piena zona Europa

Anche Il Corriere Fiorentino passa in analisi il 3-0 con il quale la Fiorentina ha liquidato il Cagliari al Franchi. Il successo di ieri fa dimenticare la brutta serata di Venezia e permette ai viola di ritrovare le zone belle della classifica. La vittoria in casa - tra l'altro - mancava dal 28 agosto. Non era una partita banale, quella di ieri. Perché arrivava nel mezzo del primo, vero momento di difficoltà, con il caso Vlahovic mai così fastidioso e con i primi, timidi, accenni di critica anche per Vincenzo Italiano. Il mister ha incassato, ma ha tirato dritto per la sua strada scegliendo la nona formazione diversa in nove partite con un paio di sorprese: Maleh e Saponara.