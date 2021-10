Svolta viola, atto di forza. Vlahovic non tira il rigore, poi la punizione show

Saponara accende la sfida, Biraghi va dal dischetto. La rivincita della squadra e la risposta alle polemiche

La Fiorentina si rimette in corsa, dimenticando Venezia, e gestendo nella maniera più intelligente possibile il ritorno al 'Franchi' di Vlahovic (e dei gruppi organizzati della Fiesole) dopo le frizioni con i tifosi nel dopo gara di lunedì scorso. E lo fa - si legge su La Nazione - con una partita da padrona contro un Cagliari apparso davvero alla ricerca di una identità vera dopo il trionfo casalingo con la Sampdoria in Sardegna. Successo che aveva acceso la spia dell'allarme generale in casa viola. Avversari disinnescati per merito della squadra di Italiano che legittima la prestazione con un primo tempo di grande qualità. Probabilmente poco superiore ai 45 minuti iniziali giocatori contro l'Inter, sempre davanti al proprio pubblico, ma stavolta oltre al gioco e all'intensità sono arrivati anche i tre punti nella partita più scivolosa (al momento) della stagione.

Con Saponara ritrovato, anche Nico Gonzalez è stato protagonista, sempre più padrone della corsia, partendo da destra, ma anche scalando al centro per suggerire o dettare passaggi e imbucate centrali. Sono tutte sue le occasioni più importanti, non chiuse per imprecisione sua e di Vlahovic. Certo, il centravanti serbo non è andato sul dischetto, ma ha giocato con il solito piglio e se non ci fosse tutto il suo clamore attorno al futuro, nessuno si sarebbe accorto della differenza. Ha cercato il gol, lo ha inseguito e mancato per centimetri sull'ennesimo pallone lavorato da Gonzalez. Ma il meglio doveva arrivare, appena iniziata la ripresa: punizione perfetta e salto per abbracciare la panchina e Italiano, mentre lo stadio esultava. Perché alla fine quel che conta è solo il bene della Fiorentina.