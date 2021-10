Pomeriggio perfetto. Il giallo sul rigore passa in secondo piano

La Fiorentina travolge il Cagliari e vola in classifica

"Comincia con qualche fischio nel pre gara, ma alla fine (e durante) Dusan Vlahovi strappa applausi. Nonostante un rigore non calciato - le telecamere di Dazn sembrano intercettare un labiale "Non me la sento" detto vicino a Torreira -, il serbo mette tutti d'accordo quanto a combattività, capacità di difendere il pallone. Innesca Saponara per il raddoppio della Fiorentine e, su punizione, si inventa un gioiello balistico che inchioda il risultato sul 3-0 con un Cagliari strapazzato. Ma quello che colpisce è la forza dell'esultanza mostrata dall'attaccante finito nel mirino per la scelta di non prolungare il contratto. E' vero, lui sotto la curva Fiesole, quando Biraghi, Venuti e Gonzalez sono andati a festeggiare la rete dell'1-0 non c'era. Era a saltare in mezzo al campo prima di accompagnare lo stesso Biraghi verso la panchina e gioire con l'allenatore. Dopo il suo centro, il primo da punizione diretta in A, invece Vlahovic è corso verso i compagni rimasto fuori dall'undici iniziale. E pure l'abbraccio con Italiano, con tanto di bacio, è stata la fotografia di un pomeriggio praticamente perfetto, capace di mettere in secondo piano anche il giallo per il penalty non calciato".