Un tris per il primato: vincere e tifare Hearts per evitare i playoff

"Vincere, sperare in buone notizie da Istanbul, tirare una...Riga sulla Conference League e concentrarsi, almeno fino a febbraio, solo ed esclusivamente sul campionato. Due mesi dopo l’inizio di questa avventura, la Fiorentina arriva all’ultima tappa del suo (primo) giro d’Europa con la qualificazione in tasca e con un obiettivo (chiudere in bellezza) e una speranza: prendersi il primo posto. Difficile, quasi impossibile, ma una piccola possibilità c’è. Altrimenti sarà playoff contro una delle terze dei gironi di Europa League il cui nome, eventualmente, si scoprirà nel sorteggio di lunedì prossimo. Per questo, ma non solo, quello di oggi è un match da vincere. Per non avere rimpianti, e per confermare la crescita vista di recente".