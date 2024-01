Un terzino in più per Italiano. Alternanza Kayode-Faraoni fino al rientro di Dodò

Esperienza, affidabilità e carattere. Davide Faraoni, laterale difensivo di piede destro, è il rinforzo che il tecnico Vincenzo Italiano attendeva probabilmente prima di ogni altro. L’impiego in pianta stabile su quel settore di Michael Kayode, che nonostante la sua ottima affermazione che ha attirato anche l’interesse del ct Luciano Spalletti, è alla prima stagione tra i grandi in Serie A. Il doppio salto dalla Primavera alla titolarità del ruolo, non è certo passato inosservato. Un crescendo significativo ma anche quei 19 anni a ricordare che seppure di grande prospettiva, un giovane ha bisogno anche di momenti in cui sbagliare. Di errori da compiere per poi rimediare, correggere, crescere. Un’operazione ponderata l'arrivo di Faraoni, che permetterà a Kayode di poter riposare in alcuni momenti e a Dodò di poter recuperare con tutta la calma possibile.