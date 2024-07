Un ritiro targato Palladino, dalle attenzioni per Kean ai giovani rampanti

In questo ritiro, con il solo Kean come nuovo acquisto le luci della ribalta se l'è prese Raffaele Palladino

Il tecnico ha già lavorato su alcuni dei suoi principi, e su una bozza di 3-4-2-1. Palladino ha trovato solo Moise Kean come gradita sorpresa dal mercato, lavorandoci molto in questi primi giorni, nelle partitelle è stato lui a prendersi la maglia numero 9, assieme a Kouamè nelle altre squadre. L'atra punta disponibile, ovvero Nzola, ancora non si è visto con il gruppo.