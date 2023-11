“Un rigore pieno d’ansia”, “Esecuzione da brividi!”. Nzola, il gol non basta

"Si è procurato il penalty (la sua cosa migliore) e poi lo ha realizzato (con un’esecuzione da brividi)". " Conclusione tutt’altro che bella ma assolutamente liberatoria a livello psicologico per l’attaccante". "Un rigore pieno d’ansia, ma andato a segno". Questi alcuni commenti sull'esecuzione del rigore di Nzola. L'ex Spezia trova il secondo gol stagionale, utile come l'ossigeno per la situazione dell'attaccante. Ma nonostante ciò, la sua prestazione non ha convinto. Infatti, Nzola è parso ancora in grande difficoltà dal punto di vista mentale. Si nasconde tra i difensori e perde un occasione per sbloccarsi in maniera definitiva.