Un portiere per Italiano: idea Montipò, ma attenzione al giovane Caprile

La Fiorentina cerca un portiere. Come riportato dalla Nazione, la società viola si sta muovendo sul mercato per regalare a Vincenzo Italiano un nuovo estremo difensore in grado di prendere il posto di Pietro Terracciano. L'obiettivo numero uno è Vicario, ma l'affare sembra davvero complicato. Per questo motivi stanno prendendo forza altre opzioni. La prima è quella di Montipò, portiere del Verona che ha sempre dimostrato di poter dire la sua tra i pali. Ma attenzione al colpo di prospettiva. Infatti, la Fiorentina vorrebbe provare a portare a Firenze Elia Caprile (classe 2001), estremo difensore del Bari e della nazionale Under 21, che con i pugliesi si è messo in grande evidenza. Per 5 milioni di euro l’operazione potrebbe essere possibile, consegnando a Italiano un’alternativa italiana a Terracciano.