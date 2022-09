Un pari e tanta rabbia. Digiuno interrotto, ma Milenkovic va k.o.

La Fiorentina non si snatura, chiude con il 60% di palla e il quadruplo dei tiri rispetto ai bianconeri. Eppure - sottolinea il quotidiano - la rete del pareggio arriva nella maniera meno attesa, in contropiede, da situazione di calcio d’angolo per i bianconeri, con Terracciano che respinge coi pugni e con Sottil che a metà campo stoppa e serve in profondità con un filtrante magico Kouamè che interrompe il digiuno sotto porta dopo circa 450 minuti. Restano poi l'amarezza per il rigore fallito e la consapevolezza di aver schiacciato la Juve per tutto il secondo tempo. Ma come ha sottolineato Italiano gli ultimi sedici metri vanno riempiti meglio e la Fiorentina lo fa male o con poca lucidità, e la vera nota dolente è l'infortunio all'adduttore di Milenkovic che rischia di stare fuori per un po'.