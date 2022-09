Dominio viola ma resta il problema centravanti: l’ideale sarebbe stato… Milik

E se Jovic - oltre al rigore sbagliato - ha fornito un'altra prestazione involuta, a pareggiare ci ha pensato Kouamé. Non si può dire che questa Fiorentina non offra qualche pallone giocabile in area, e Italiano non può consolarsi con il fatto che i viola alla fine abbiano tirato 17 volte (a 4) di cui 5 (a 1) in porta. La verità è che il dopo Vlahovic a Firenze deve ancora iniziare. Cabral-Piatek-Kokorin-Jovic insieme hanno segnato 10 gol (in 53 partite) quando il Dusan viola da solo ne ha realizzati 49 (in 108 gare). Paradossalmente - scrive il quotidiano - l’attaccante ideale per la Fiorentina sarebbe proprio Milik: così invece il risultato è una classifica più povera e ancora tanti dubbi da risolvere.