Un mercato firmato Burdisso: per la difesa piace Valentini del Boca

Indipendentemente dalla cessione o meno di Quarta, come riportato da La Nazione, la Fiorentina sarebbe orientata a provare a chiudere un centrale di difesa mancino. Anche per questo si continua a sondare alcune soluzioni nuove, dopo che Sutalo ha firmato con l'Ajax, Senesi è sempre più fondamentale per il Bournemouth e Murillo diventato difficile dopo le richieste esose del Corinthians. La prima alternativa è rappresentata da un nuovo suggerimento di Burdisso, Nicolas Valentini, mancino classe 2001 in forza al Boca Juniors. Due gli aspetti da non sottovalutare: passaporto italiano e una clausola rescissoria di 10 milioni