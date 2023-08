Un Italiano da rendere felice: sul mercato ci sono delle priorità

Si torna sempre lì, appunto. Alla necessità di alzare l'asticella e portare la rosa ad un livello più alto anche perché, nella testa del mister, l’ambizione è la stessa di sempre. «Il ripescaggio in Conference ci fa piacere, cercheremo di prenderci la rivincita». C'è tanta voglia di costruire una Fiorentina che anche quest’anno possa essere protagonista. È rimasto per questo, e per le rassicurazioni arrivate da Commisso in persona. «È bastata una chiacchierata», per usare le parole dello stesso Italiano, nella quale il tecnico ha avuto le garanzie che chiedeva. In una parola: rinforzi. E con alcune precise priorità: portiere e centravanti in primis, e poi un centrocampista ed un difensore centrale. E se gli arrivi di Parisi e Infantino rappresentano (soprattutto il secondo) investimenti per il futuro, a parte Arthur gli altri ruoli devono ancora essere coperti.