Mina: i dettagli della trattativa. Ecco quando si chiude per l’ex Everton

Il Corriere dello Sport scrive oggi delle dichiarazioni di ieri di Vincenzo Italiano, con il tecnico della Fiorentina che si è detto fiducioso di nuovi acquisti in casa viola e che nelle prossime ore verrà intanto rassicurato dall’arrivo di Yerry Mina, centrale classe 1994 (LA SCHEDA) rimasto svincolato dopo una lunga parentesi all’Everton. Come scrive il quotidiano, infatti, alla luce delle problematiche per arrivare a Sutalo che nelle ultime ore è seguito fortemente dall'Arsenal, la squadra mercato si è messa in moto ed è prossima a raggiungere l’intesa con il colombiano, sul quale in tempi recenti aveva fatto un pensiero anche il Cagliari per poi fermarsi davanti alle perplessità del proprio tecnico Ranieri. L’alto ingaggio percepito in Inghilterra e le problematiche fisiche che lo hanno tormentato negli ultimi anni (per Mina appena 20 presenze negli ultimi due campionati di Premier League) hanno fatto desistere, infatti, i sardi, ma non la società viola che vede nel difensore un elemento esperto da inserire in un contesto di rafforzamento di un intero reparto che, in ogni caso, non escluderà l’arrivo di un altro centrale su cui fare un investimento: entro un paio di giorni al massimo, comunque, si dovrebbe chiudere nel frattempo la trattativa per Mina (contratto da due anni più uno, ed ingaggio inferiore ai 2 milioni di euro).