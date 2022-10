Un gran chiacchiericcio attorno alla Fiorentina: ora vincere per dimenticare

"Siccome «chi vince esulta, e chi perde spiega», attorno alla Fiorentina, c’è un gran chiacchiericcio. Ognuno col suo punto di vista, alla ricerca della risposta giusta ad una domanda che, praticamente dall’inizio dell’anno, accompagna i viola. Che sta succedendo? Un punto interrogativo che, scivolone dopo scivolone, rischia di entrare (anche) nella testa dei giocatori, trasformandosi in dubbi e, quindi, in incertezze. Eppure, secondo Vincenzo Italiano, questo rischio non c’è. Neppure dopo le quattro, dolorosissime sberle rimediate contro la Lazio. La sfida di stasera contro gli Hearts è fondamentale per le sorti viola nel girone. Testa alla Conference quindi. Anche perché, visto il ritardo accumulato in campionato, può diventare la strada più «semplice» per tornare in Europa. Non un fastidio insomma, ma un’opportunità".