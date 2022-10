Fiorentina-Hearts, probabili formazioni: si rivede Cabral? Dubbi in mediana

Seconda partita tra Fiorentina ed Hearts nel raggruppamento di Conference League: dopo la vittoria per 3-0 ottenuta in Scozia, i viola cercano altri tre punti per presentarsi nelle migliori condizioni possibili alla gara contro il Basaksehir che può ancora decidere per il primo posto, sebbene i turchi, dopo il pareggio contro il Riga, abbiano comunque un vantaggio non indifferente: tre punti figli del successo netto nello scontro diretto a Istanbul. Vediamo i possibili schieramenti di entrambe le squadre.