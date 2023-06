Come scrive La Nazione, uno dei problemi evidenziati da molti, è quello del biglietto digitale. L’ingresso allo stadio infatti sarà garantito solo scannerizzando il codice presente sulla app dell’Uefa scaricata su smartphone, senza la possibilità di stampare il ticket. Soprattutto per chi viaggerà in auto, il rischio è quello di arrivare col telefono scarico. Per questo un consiglio è quello di dotarsi di almeno un power bank per ricaricare il telefono.