Un buon ritiro: la Fiorentina saluta Moena con il pieno di benzina

Si chiude per la Fiorentina il ritiro di Moena: un lavoro prezioso che tornerà utile alla squadra di Italiano

Nel corso delle due settimane a Moena, la Fiorentina ha fatto il pieno di benzina in vista dell'inizio della stagione tra campionato e Conference League. Come scrive l'edizione fiorentina di Repubblica, sono stati quindici giorni intensi tra fiato, rapidità, intensità, cura dei dettagli e un ripasso approfondito del sistema di gioco di Vincenzo Italiano. Un lavoro prezioso - scrive il quotidiano - che tornerà utile nel corso di una stagione che si preannuncia ricca di appuntamenti.

In queste due settimane il tecnico ha potuto testare l'inserimento dei nuovi acquisti (Jovic, Gollini, Mandragora e Dodò) ma anche dare uno sguardo ai giovani aggregati dalla Primavera e a tutti quei calciatori tornati dai prestiti che hanno cercato in tutti i modi di convincere Italiano. Adesso ci sarà qualche giorno di riposo, ma il precampionato continuerà con la seconda parte del ritiro in Austria tra Innsbruck e Salisburgo con le amichevoli con Galatasaray e Qatar prima dell'ultimo test contro il Betis Siviglia. A quel punto mancheranno sette giorni all'inizio del campionato.