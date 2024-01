Un 2024 da incubo: difesa distratta, centrocampo e attacco senza qualità

Centrocampo e attacco

A centrocampo la regia di Arthur si è inaridita soprattutto per le sue scarse condizioni fisiche. Maxime Lopez non riesce mai a sostituirlo, mentre Duncan e Mandragora portano sostanza e quantità ma mai qualità. Davanti invece la Fiorentina non è capace di concretizzare le azioni che vengono create. Le ali viola non spingono e Ikone, in particolare, non riesce mai a saltare l'uomo e creare superiorità numerica