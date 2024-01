In una settimana sono stati ben due i rigori fatali alla Fiorentina. Quello di Riyad, battuto da Ikone molto al di sopra della traversa, e quello di Nico nella serata di ieri. L'argentino, rigorista per eccellenza: finora ne aveva segnati dieci su altrettanti tentativi. E' soltanto l'ultimo degli errori dal dischetto in questo Gennaio da dimenticare per la Fiorentina. Il primo era stato Bonaventura a Reggio Emilia, poi come detto Ikone e ieri Nico.