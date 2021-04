Renzo Ulivieri, presidente dell’Associazione italiana Allenatori e docente al Centro tecnico di Coverciano, ha rilasciato un’intervista esclusiva a La Nazione nel quale ha avuto modo di spiegare i rischi e i vantaggi della difesa a zona. Naturalmente il primo pensiero riguarda la “singolare” marcatura di Bonaventura su Zapata in occasione della prima bergamasca. Marcatura peraltro ripetuta nell’azione successiva. “Non è stata ideale”, commenta l’ex tecnico. “Il discorso è ampio: quando difendi a zona ognuno controlla il proprio spazio. Solo quello. Gli allenatori assegnano le porzioni di campo più pericolose ai loro giocatori più forti”. E nell’occasione, spiega come sia stato bravo l’attaccante colombiano a scegliere il posto giusto per colpire e “lottare” contro l’avversario meno attrezzato. Ma per quanto riguarda il sistema non ha dubbi “Considerati i giocatori, è giusto che la Fiorentina difenda a zona contro squadre forti come i bergamaschi”. E alla domanda se sarebbe stato meglio marcare a uomo un giocatore così forte in questo fondamentale, Ulivieri risponde come l’Atalanta, nella fattispecie, possa vantare molte individualità abili nel gioco aereo, con difensori e centrocampisti pronti ad attaccare l’area avversaria e quindi: “Il rischio di prendere gol sarebbe stato comunque alto, considerate le caratteristiche dei giocatori viola”. Anche perché, sempre per l’ex tecnico, marcare ad uomo ti espone a tanti rischi contro squadre attrezzate come i nerazzurri. Per poter adottare questo sistema occorrerebbero i giocatori giusti, e visto la mancanza di questi la scelta di Iachini appare la più logica.

