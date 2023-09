Udinese-Fiorentina, la probabile formazione: spazio a Quarta, ecco Maxime!

Dopo il pareggio a Genk, la Fiorentina torna a lottare in campionato. Italiano deve dare continuità ai tre punti del Franchi contro l'Atalanta e davanti, avrà l'Udinese di Andrea Sottil. Una Fiorentina orfana di Nico Gonzalez, dovrà scendere in campo con la massima attenzione per centrare la vittoria. Terracciano torna tra i pali, Dodò e Biraghi agiranno sulle fasce, con Parisi pronto a subentrare. In mezzo, Quarta in netto ballottaggio con Milenkovic, mentre a sinistra confermato Ranieri. A centrocampo scalpita Maxime Lopez, con Mandragora al suo fianco. Kouamè e Brekalo saranno gli esterni, a supporto di Bonaventura sulla trequarti. Davanti fiducia a Nzola. (LE PROBABILI COMPLETE)