Dopo la vittoria con l'Atalanta e il pareggio contro il Genk in Conference League la Fiorentina si rituffa sul campionato, dove domenica sfiderà l' Udinese alla Dacia Arena nella quinta giornata di Serie A. Andiamo a vedere le probabili formazioni della gara.

I friulani sono a caccia dei primi tre punti del campionato e Sottil si appresta a proporre il consueto 3-5-2, specialità della casa. Silvestri in porta, linea difensiva che dovrebbe essere composta da Perez, Bijol e Kristensen, con Ebosele e Kamara larghi sulle fasce. In mezzo dovrebbero agire Samardzic, Walace e Lovric. Coppia d'attacco che dovrebbe essere invece composta da Lucca e Thauvin.

Archiviate le fatiche di Conference League, Italiano dovrebbe concedere un turno di riposo a qualche elemento. In porta toccherà a Terracciano, con Dodò e Milenkovic certi di un posto. Ranieri potrebbe rifiatare dopo la gran doppietta al Genk, con Quarta pronto a rilevarlo, ma il ballottaggio resta aperto. A sinistra capitan Biraghi, mentre Arthur (in ballottaggio con Lopez) e Mandragora saranno impiegati davanti alla difesa nel 4-2-3-1 di Italiano. Kouamè e Brekalo dovrebbero agire sulle corsie laterali, con Bonaventura incursore. In attacco dovrebbe rivedersi Nzola dal primo minuto, dopo un inizio di stagione complesso.