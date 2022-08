Twente nel mirino: altri cambi in vista per mister Italiano

Passata la trasferta di Empoli, la Fiorentina pensa già a giovedì, quando nella trasferta a Enschede si giocherà gran parte della propria stagione nel ritorno dei preliminari di Conference League contro il Twente. Il Corriere dello Sport prova oggi a dare un primo suggerimento su quelli che saranno i giocatori impiegati da mister Italiano nella trasferta olandese, con il tecnico viola che secondo il quotidiano rivoluzionerà ancora la formazione. L'osservato speciale rimane Igor, con il centrale che sinora non ha mai giocato a causa di un problema muscolare ma che potrebbe essere pronto ad affiancare Milenkovic nella sfida di giovedì. Le rotazioni in porta dovrebbero privilegiare invece Terracciano ai danni di Gollini, con Amrabat che a centrocampo tornerà a gestire il gioco dei viola. Davanti Sottil e Nico Gonzalez si riprenderanno le fasce di competenza, mentre come punta dovrebbe tornare Cabral dal primo minuto se Italiano continuerà ad utilizzare il metodo dell'alternanza.