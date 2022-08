Twente: a cosa deve stare attenta la viola nell’esordio europeo

Dopo la netta vittoria casalinga anche nel match di ritorno contro i serbi del Cukaricki (4-1), il Twente si prepara ad affrontare la sfida del 18 agosto al Franchi con la Fiorentina, con i viola che dovranno stare particolarmente attenti agli olandesi, ad ora più rodati grazie alla maggior quantità di partite ufficiali giocate tra campionato e Conference, e che possono vantare una rosa competitiva per l'Europa. Il Corriere dello Sport di oggi analizza la squadra allenata da Ron Jans, in panchina dal 2020, il quale ha dato nuova vitalità al club, plasmando un sistema di gioco a trazione offensiva come testimoniato dai 7 gol messi a segno nelle due sfide contro il Cukaricki. Un sistema di gioco, dicevamo, divertente che ha permesso al Twente di arrivare quarta in campionato la scorsa stagione, e di conquistare l'Europa anche grazie alla solidità difensiva, con i biancorossi che infatti sono stati la terza miglior difesa d'Olanda. Tra gli osservati speciali, attenzione davanti a Ricky van Wolfswinkel, attaccante con un passo importante e qualche presenza in nazionale, ma anche a Vlap, in gol sia all'andata che al ritorno contro il Cukaricki.