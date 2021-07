Tuttosport: valutazioni approfondite sui reparti. Non tramonta Ricci

Il nome del centrocampista continua ad essere in orbita Viola

Tuttosport in edicola questa mattina fa il consueto punto della situazione per quanto riguarda il calciomercato. La Fiorentina continua a monitorare diversi profili. Secondo il quotidiano, oltre ai soliti nomi, resta aperta anche la pista Matteo Ricci, calciatore svincolato dallo Spezia e che Italiano conosce molto bene. In ogni caso, scrive il quotidiano, da oggi inizieranno valutazioni profonde su ogni reparto per decidere come intervenire sul mercato.