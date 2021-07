Tuttosport: il punto sul mercato Viola. Kouyaté in pole, piace Stryger Larsen

Tutti i nomi in orbita Viola

Tuttosport, nella sua edizione del giorno, tira le somme di quelli che sono attualmente i nomi per il mercato della Fiorentina. Il prima fila sembra esserci Boubakar Kouyaté del Metz che piace molto al nuovo tecnico Italiano. Ma senza dimenticare Nastasic, possibile cavallo di ritorno oggi allo Schalke. Occhio a Stryger Larsen in caso di partenza di Lirola. Piacciono anche Daniel Munoz del Genk e Josip Juranovic del Legia Varsavia. Ipotesi Svanier del Montpellier per il centrocampo. Per la mediana fari puntati anche su Torreira. Sugli esterni si guarda in casa Bologna e Crotone, rispettivamente per Orsolini e Messias.