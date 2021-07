Ex viola, sempre più vicino un ritorno a Firenze

Trattativa sempre più avanzata per il ritorno alla Fiorentina di un ex difensore viola.

Sempre più concreta la trattativa tra Fiorentina e Matija Nastasic. Contatti continui, in quanto il club viola vuole definire tutto per riportare il difensore serbo in Italia. Il giocatore, può liberarsi a zero dalla squadra tedesca, Schalke 04, nella quale gioca dal 2015. E' un calciatore duttile, nel senso che può praticare sia il ruolo di difensore centrale, che predilige maggiormente, ma anche svolgere accuratamente quello di terzino sinistro. Dunque, questo potrebbe essere un ritorno di fiamma nella città in cui è esploso da giovane.