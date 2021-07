Per la difesa il preferito è Kouyate, ma occhio ai ritorni

Per la zona centrale di difesa spunta il nome di Kouyate, anche se può farsi strada un ritorno dell'ex Nastasic

Il Corriere Dello Sport questa mattina in edicola riparte dai movimenti in difesa della Fiorentina. Nei giorni scorsi abbiamo parlato di Boubakar Kouyate (SCHEDA), che potrebbe intrigare molto in caso di partenza di un big. I suoi 24 anni assicurano già una certa maturità, anche se in casa viola si monitora anche un possibile ritorno di Matija Nastasic (SCHEDA), che già ha vissuto la Fiorentina nella stagione 2011/'12. Il suo contratto è in scadenza nel 2022 e potrebbe portare a costi contenuti visto che il retrocesso Schalke 04 non se lo può più permettere.