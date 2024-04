TuttoSport titola: “Fiorentina, il tuo attacco non sa più segnare”

All’andata terminò con una vittoria per 4-1 a Marassi dove non è mai facile giocare, a segno Biraghi, Bonaventura, Nico Gonzalez e Mandragora. Una pioggia di reti che si rovesciò sul Genoa e sul suo allenatore, l’ex Gilardino, centravanti che in carriera, e pure a Firenze, ha segnato tanto. Quel debutto della Fiorentina nel campionato attuale, era il 19 agosto 2023, trasmise forza, entusiasmo e fiducia, illuse Vincenzo Italiano di avere una macchina da gol. I numeri dicono che non è così, le goleade si contano sulle dita di una mano, 6-0 col tenero Cukaricki e 4-3 a Budapest con il Maccabi in Conference, 5-1 sul Frosinone in Serie A. Vero che per portarsi via tre punti può bastare fare centro una volta ma specie negli ultimi mesi l’attacco viola si è inceppato: l’ultima rete di un giocatore offensivo in Serie A risale al 18 febbraio (Beltran a Empoli), Gonzalez, Belotti e Ikoné sono fermi all’11 febbraio (col Frosinone), Nzola da gennaio, Sottil da dicembre e Kouamé, al netto del lungo stop, da settembre. Urge insomma un deciso e soprattutto immediato cambio di rotta considerando che adesso ci sono tutte sfide decisive. Oggi arriva il Genoa in una sfida che inevitabilmente guarda al futuro visto che proprio Gilardino è tra i principali candidati alla panchina viola se, come ormai certo, Italiano chiuderà dopo tre anni il suo intenso ciclo a Firenze. Senza contare che tra gli avversari s’annuncia quel Gudmundsson che a gennaio è stato oggetto del desiderio viola. Oggi però, più che il passato o il futuro, conta il presente per questa Fiorentina che punta a chiudere in bellezza per sé, per l’allenatore, per la memoria del dg Barone. Lo riporta TuttoSport