Tuttosport: “Nico e la voglia di riscatto. Lui l’uomo del rilancio viola”

Quando Nico Gonzalez fa gol la sua squadra non resta a bocca asciutta: in questa stagione ne ha segnati 10 tra campionato e Conference League, e sono arrivati 7 successi e 2 pari. Ecco perché il capocannoniere di Vincenzo Italiano, ad una rete dal proprio record in Serie A, è considerato l'uomo del rilancio viola, il campione che, a dispetto dei due rigori consecutivi falliti nell'ultimo mese ha le qualità e il carisma per fare la differenza. Saranno quaranta giorni di fuoco che decideranno la stagione viola. Quindi l'apporto di Gonzalez, che sta ritrovando la condizione dopo l'infortunio muscolare di metà dicembre, s'annuncia fondamentale. Chi gli sta vicino lo vede quanto mai carico, deciso a riscattare gli errori dal dischetto. Il sudamericano non è neanche così lontano dal primato stagionale in Italia (14) dopo aver iniziato questa stagione alla grande, inanellando gol e ottime prestazioni. Poi, sul più bello, la grave lesione ai flessori e lo stop. Scontata dunque la sua voglia di ritrovare la polverina magica già domani al cospetto della squadra contro cui ha assaporato la gioia del primo gol in Serie A. Oltretutto Gonzalez non segna in trasferta dallo scorso 8 ottobre, un lungo digiuno, troppo per chi ambisce a lasciare sempre il segno.