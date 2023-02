Tuttosport: la Fiorentina guarda in casa del Cluj per rinforzare le fasce

Spunta un nome nuovo in ottica del calciomercato della Fiorentina. Come riporta, infatti, Tuttosport la società viola avrebbe messo gli occhi su Ermal Krasniqi, ala sinistra kosovara classe 1998 in forza al Cluj, il migliore contro la Lazio in Conference League giovedì sera all'Olimpico. Tanto che, si legge sul quotidiano, il club rumeno avrebbe ricevuto una miriade di chiamate per il jolly offensivo. La concorrenza per la Fiorentina, però, non manca perché il calciatore piace anche a Sassuolo, Udinese, Gennaio, Maiorca e Torino.